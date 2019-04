Fußball : Dietrich Hülsemann und Thomas Drotboom sprechen sich aus

Dinslaken-Hiesfeld Der Vorsitzende des TV Jahn Hiesfeld geht fest davon aus, dass der abwanderungswillige Teamchef bis zum Saisonende beim Oberligisten bleibt.

Eigentlich hatte Thomas Drotboom seinen Schützlingen schon bei der Übungseinheit am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass er mit Beginn dieser Woche nicht mehr beim Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld, sondern beim Regionalligisten SV Straelen tätig sein werde. „Gott sei dank, es war nur ein Aprilscherz“, sagte „Veilchen“-Fußballer Maik Goralski treffend, als er am Montag in der Kabine des Oberligisten eben doch seinen bisherigen Teamchef erblickte. Weil der TV Jahn darauf pocht, dass Drotboom seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag im Mühlendorf erfüllt, fuhr der 52-Jährige einen Tag nach der 2:5-Niederlage nicht nach Straelen, wo Inka Grings ihre erste Einheit also alleine leiten musste, sondern an den Rotbach.