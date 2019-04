Tanzen : TSV Kastell Dinslaken überzeugt beim Heimspiel

Die Dinslakener Formation Sunshine ist in der Jugend-Verbandsliga nach drei zweiten Pätzen auf dem Weg zur DM. Foto: Jochen Emde

Dinslaken Die Formation Sunshine tanzt in der Hans-Efing-Halle beim Turnier der Jugend-Verbandsliga auf den zweiten Platz. Sie hat gute Chancen, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Das Team Maravilla siegt in der Kinderliga.

Mit eindringlichen Blicken, kurzen Umarmungen und dem Abspulen akribisch erarbeiteten Teilen ihrer Choreographie bewegt sich die Formation Sunshine des TSV Kastell Dinslaken am Rande der durch Turnmatten begrenzten Tanzfläche. Als die Gruppe dann zu tiefen Bässen tänzerisch eine Geschichte im Jazz- und Modern Dance erzählt, sichtbar als Einheit agiert, in der doch jeder Einzelne seinen eigenen Ablauf hat, wird es ruhig in der gut gefüllten Hans-Efing-Halle. Aber nur kurz. Tosender Applaus begleitet das Team schließlich beim Abgang vom Parkett.

„Wir sprechen dann darüber, was gut war und wo wir uns noch steigern müssen“, sagt Merle Langhoff, die selbst gerade eben noch mit ganzer Kraft und Hingabe ihren Part zum Sunshine-Auftritt in der Jugend-Verbandsliga West beigesteuert hat. Es ist die größte Veranstaltung in heimischer Umgebung für den Dinslakener Tanzsportverein Kastell, der am Samstag und Sonntag mit den Turnieren der Jugend-Verbandsliga, der Landesliga, Kinderliga und Oberliga gleich vier Wettbewerbe ausrichten durfte.

„Das ist für uns alle immer etwas Besonderes, wenn Familie und Freunde die Gelegenheit haben, beim eigenen Turnier vorbeischauen zu können“, sagt TSV-Pressewartin Silke Krebbing. Immer in die sportlichen Vorbereitungen eingebunden ist Kastell-Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko. Auch nach dem ersten Auftritt von Sunshine sucht sie das Gespräch mit ihren Schützlingen, macht Bewegungen vor. „Ich beruhige viel, denn alle Tänzer sind vor heimischem Publikum besonders aufgeregt. Das legt sich dann aber mit der Zeit. Meistens ist die Formation beim zweiten Auftritt dann etwas sicherer“, sagt Horn-Ivanisenko.

Das Team Sunshine hatte einen zweiten Auftritt. Es schaffte den Einzug in das Große Finale, in dem es erneut mit großer Hingabe tanzte. Auch das Dinslakener Talent Christian Weiß gehört zur Formation und sorgt mit einem Salto für Raunen im Publikum. Und die Wertungsrichter belohnen die gute Leistung. Die Formation belegt wie bei den beiden Liga-Turnieren zuvor den zweiten Platz und ist damit auf dem besten Weg, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Kein Mangel an Nachwuchs: Die Dance Kids des TSV Kastell begeisterten das Publikum bei ihrer Einlage. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services