Fußball : SV Spellen leistet sich beim 1:3 zu viele Fehler

Voerde-Spellen Obwohl der A-Ligist im Heimspiel gegen den SV Haldern über weite Strecken besser ist, muss er sich geschlagen geben.

In der Fußball-Kreisliga A musste der SV Spellen eine bittere Heimniederlage gegen den SV Haldern hinnehmen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Andre Feldkamp die Partie lange unter Kontrolle hatte, unterlag sie am Ende 1:3 (1:0).

Von Beginn an dominierten die Spellener die Partie, ließen hinten wenig zu und gingen kurz vor der Halbzeit durch Leroy Badu (40.) auch verdient in Führung. Auch nach der Pause startete der Gastgeber besser, kassierte jedoch in der 64. Minute zunächst den Ausgleich durch ein Freistoßtor von Christopher Kipp, der nur zwei Minuten später erneut zur Führung für die Halderner traf.