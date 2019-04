Fußball : SV Spellen muss sich gegen den SV Haldern steigern

Marco Launag zog sich am vergangenen Wochenende eine schwere Verletzung zu. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Voerde-Spellen Der A-Ligist hat zuletzt keine guten Leistungen gezeigt. Marco Launag fällt für das Spiel am Donnerstag aus.

Die drei Punkte, die der Fußball-A-Ligist am vergangenen Wochenende gegen den SV Rees gewann, waren auch schon das Beste, das SVS-Coach Andre Feldkamp mitnehmen konnte. „Spielerisch war das eine Katastrophe – aber von beiden Teams. Gegen den SV Haldern muss das besser werden“, sagt er. Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr empfangen die Spellener den Tabellenneunten. „Das ist ein Absteiger aus der Bezirksliga und eine richtig gute Mannschaft“, sagt Feldkamp. Die jüngste Partie gegen Rees verflucht der SVS nicht nur wegen der spielerischen Magerkost, sondern vor allem, weil Marco Launag sich schwer verletzte. Der Angreifer musste schon in der 17. Minute vom Platz und erhielt im Krankenhaus die ernüchternde Nachricht: Bänderriss im Sprunggelenk. Ebenfalls fehlen werden heute Alexander Thelen und Joshua Brauer. Dafür ist Michael Kupke aber wieder einsatzbereit.