Fußball: SV 08/29 Friedrichsfeld hat etwas gutzumachen

Dinslaken/Voerde Der Bezirksligist will sich für das 0:5 im Hinspiel gegen den SC 1920 Oberhausen revanchieren. RWS Lohberg empfängt den VfB Bottrop.

Nach der jüngsten 0:2-Niederlage bei Meiderich 06/95 will der Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld zu Hause wieder für Punkte sorgen, und so ist ein Sieg im Spiel gegen den SC 1920 Oberhausen am morgigen Sonntagmittag um 15.15 Uhr fest eingeplant.

Murat Karakas vertritt den urlaubenden Osman Ali Demir an der Seitenlinie beim Heimspiel von RWS Lohberg gegen den VfB Bottrop, das am morgigen Sonntag um 15.15 Uhr angepfiffen wird. Für die Spieler und Verantwortlichen ist auch dieses Duell sehr schwierig. Der Glaube an das „Wunder vom Fischerbusch“, vielleicht doch noch in der Bezirksliga zu bleiben, ist schon längst gebrochen.