Fußball : SV 08/29 Friedrichsfeld hat noch eine Rechnung offen

Niederrhein Der Bezirksligist will sich für das 4:4 im Hinspiel gegen Bottrop revanchieren. RWS Lohberg möchte im Spiel gegen Hamborn 07 die Anzahl der Gegentreffer in Grenzen halten. Der SuS 09 Dinslaken trifft auf Viktoria Buchholz.

Es war eines der Hinrundenspiele in der Fußball-Bezirksliga, das bei der SV 08/29 Friedrichsfeld bisher nicht so richtig in Vergessenheit geraten wollte: das 4:4 gegen SV Fortuna Bottrop am 21. Oktober 2018. In doppelter Unterzahl erzielten die Bottroper noch zwei Tore und hielten einen Punkt zu Hause. Am morgigen Sonntag, 15.15 Uhr, empfangen die „Vereinigten“ die Fortuna am Tannenbusch.