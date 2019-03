Fußball: SV 08/29 Friedrichsfeld kassiert ärgerliche 0:2-Niederlage

Voerde-Friedrichsfeld Der Bezirksligist muss sich Meiderich 06/95 geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Dirk Lotz lässt viele Chancen ungenutzt.

Am Ende waren es zwei Standards des Gegners, die Dirk Lotz gehörig den Nachmittag verdarben. Von der Seitenlinie musste der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld mit ansehen, wie sein Team bei Meiderich 06/95 zweimal bei der Verteidigung von ruhenden Bällen nicht aufpasste und so die Partie, die es fast über die gesamte Spielzeit dominiert hatte, noch mit 0:2 (0:0) verlor. Orhan Uzun nutzte die kollektive Schläfrigkeit der „Vereinigten“ doppelt aus (73./77.).

„Da haben wir zweimal gepennt. Es ist immer wieder dasselbe“, sagte Lotz. Ärgern musste er sich auch darüber, dass sein Team erneut viele Chancen liegen ließ. Spielerisch machten es die Gäste gegen tief stehende Meidericher besonders in der ersten Hälfte ordentlich. Immer wieder knackten sie den Abwehrriegel über die Außen und brachte Flanke um Flanke in den Strafraum. „Aber wir haben dann auch nicht ganz so viel erzwungen, wie ich es mir vorgestellt habe“, so Lotz. Thomas Giesen hatte eine sehr gute Chance, vergab diese aber. Einmal landete der Ball am Meidericher Pfosten. Kurz vor dem 1:0 des Gastgebers hätte Belmin Hadzibajramovic die SV 08/29 fast jubeln lassen, doch seinen Schuss aus 25 Metern parierte der frühere Hiesfelder Philip Giordani im Duisburger Kasten stark. Wenig später nahm das Unheil seinen Lauf.