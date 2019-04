Fußball : Leon Chalupka gelingt ein guter Einstand beim SuS 09 Dinslaken

Dinslaken Der ursprünglich in der A-Jugend spielende Kicker erzielt beim 2:2 des Bezirksligisten gegen den Hamminkelner SV einen Treffer.

Die schönsten Geschichten schreibt bekanntlich der Sport. So auch am gestrigen Sonntag beim Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken. Normalerweise läuft Leon Chalupka für die A-Junioren des SuS in der Leistungsklasse auf. Sein Trainingsfleiß wurde nun aber von Trainer Thorsten Schramm mit einem Platz in der Startformation belohnt. Als Schramm den Youngster als Rechtsverteidiger aufbot, ahnte er aber noch nicht, dass in ihm auch ein Torjäger schlummert. Chalupka bedankte sich für das Vertrauen. Er brauchte nur 36 Minuten, um seinen ersten Treffer im Seniorenfußball zu erzielen und machte beim 2:2 (1:1) gegen den Hamminkelner SV insgesamt eine gute Partie.