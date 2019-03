Fußball: SuS 09 Dinslaken empfängt BW Oberhausen zum Nachholspiel

Dinslaken Der Bezirksligist hofft darauf, dass er die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen kann.

Thorsten Schramm hält den Ball flach. Vor dem Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen Blau-Weiß Oberhausen am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr will der SuS-Trainer den Sieg am Sonntag gegen Bottrop nicht überbewerten. „Eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer“, sagt er. Der Coach tut gut daran, denn Oberhausen hat einen Lauf. Aus den letzten vier Spielen holte die Elf zehn Punkte.