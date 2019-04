Auszeichnung : Johann Wessels bekommt Goldabzeichen zum 55. Mal

Voerde 62 Sportler haben die Anforderungen für das Sportabzeichen beim TV Voerde erfüllt.

Die ältesten Teilnehmer waren die 81-jährigen Ulla Grans und Hartwig Sonnenschein. Die mit sieben Jahren jüngste Sportlerin, Sophie Pössel, erhielt ihr erstes Abzeichen in Bronze. Auf die häufigste Wiederholung kommt Johann Wessels, dem nun zum 55. Mal das Sportabzeichen in Gold überreicht wurde. Ein Jubiläum feierten Günter Krüßmann, Helmut Feldkamp und Herbert Struif. Sie erfüllten die Bedingungen zum 25. Mal.

Ein Voerder Sportler war bei der Abnahme in der Ausdauer-Diszilplin so unglücklich gestürzt, dass er rund sechs Monate später an den Folgen dieses tragischen Unfalls verstarb.