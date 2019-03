Tischtennis : TV Bruckhausen hängt den MTV Rheinwacht Dinslaken im Derby ab

Matthias Durczak verbuchte zwei Punkte – einen im Doppel, einen im Einzel – für den TV Bruckhausen. Foto: Martin Büttner

Niederrhein Die Dinslakener sind nach dem 6:9 auf einen direkten Abstiegsplatz in der Landesliga gerutscht. Die Damen des TV Voerde bleiben in der Verbandsliga ohne Verlustpunkt.

Während die Damen des TV Voerde auch ihr letztes Spiel in der Tischtennis-Verbandsliga gewannen und damit die Saison ohne Verlustpunkt abschlossen, bleibt der Abstiegskampf in der Landesliga der Herren weiter spannend. Durch das 9:6 im Derby beim MTV Rheinwacht Dinslaken rückte Aufsteiger TV Bruckhausen auf den Relegationsplatz vor, während die Dinslakener zwei Spieltage vor Schluss nun Tabellenvorletzter sind und momentan direkter Absteiger wären. Dem TV Voerde dagegen kann nach dem Sieg in Kevelaer-Wetten nur noch theoretisch etwas passieren.

Damen-Verbandsliga: Der TV Voerde behielt auch im letzten Saisonspiel seine weiße Weste und kehrt direkt wieder in die NRW-Liga zurück. Beim 8:1 über den Tabellendritten TTV Rees-Groin siegten zunächst König/Schmidt im Doppel, ehe Jutta König (2), Marion Schmidt (2), Martina Urban (2) und Iris Herrmann im Einzel erfolgreich waren.

Herren-Landesliga: Spannend bis zum letzten Ballwechsel war die Partie zwischen dem MTV Rheinwacht Dinslaken und dem TV Bruckhausen. Vor 50 Zuschauern in der Sporthalle der Grundschule Am Weyer bestätigte der TVB seinen Aufwärtstrend und siegte mit 9:6. Bis zum 6:6 war es absolut ausgeglichen, „doch dann haben wir uns mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung durchgesetzt“, sagte TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, sagte dagegen MTV-Kapitän Marc Grunwald, der beklagte, dass alle drei Fünfsatz-Spiele an den Gegner gegangen waren. Bei einem Sieg von Rach/Kemmesies für die Dinslakener hatten die Gäste durch ihre Doppel Kucharski/Durczak und Heuckeroth/Zak ein 1:2 vorgelegt. Stark präsentierten sich beim MTV Markus Rach und Sascha Holtkamp mit je zwei Einzelerfolgen, Dennis Schmitz gewann einmal. Auf der Gegenseite glänzte Bernd Zak mit zwei Erfolgen, Michael Kucharski, Matthias Durczak, Christopher Buschbeck, Markus Heuckeroth und Frank Schupp gewannen je einmal.

„Die Punkte haben uns noch gefehlt“, sagte Jan Robin Rybienski vom TV Voerde nach dem 9:2 mit ersatzgeschwächter Mannschaft beim Schlusslicht SV Union Kevelaer-Wetten. Baumgartner/Rybienski, Bergmann/Grah, Thomas Hasenwinkel (2), Jens Baumgartner, Alexander Bergmann, Rybienski, Jutta König und Dirk Grah machten den Erfolg komplett.

Herren-Bezirksliga: Nicht viel zu holen gab es für die SGP Oberlohberg bei TTV BW Neudorf. Beim 9:1 der Duisburger sicherte Sascha Loz den Ehrenpunkt.

Herren-Bezirksklasse: Ein völlig ausgeglichenes Spiel lieferten sich die Reserve-Teams des TV Voerde und des TTC Homberg, das auch mit einem 8:8 endete. Durch Schmidt/Meyer (2) und van Beeck/Strahl holte sich der Gastgeber dabei drei der vier Doppel. In den Einzeln punktete dagegen lediglich Sven Krüßmann zweimal für den TVV. Marco Achten, Christian van Beeck und Sven Meyer steuerten je einen Zähler bei.