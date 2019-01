Tischtennis: TV Bruckhausen feiert Pflichtsieg gegen Union Kevelaer-Wetten

INFO

Titelkämpfe Jutta König und Marion Schmidt vom am Wochenende noch spielfreien Verbandsliga-Tabellenführer TV Voerde stehen mit ihrem Team nicht nur vor der Rückkehr in die NRW-Liga, sondern dürfen sich auch noch auf eine Deutsche Meisterschaft freuen. Die beiden Seniorinnen (Ü 50) wurden vom Westdeutschen Tischtennis-Verband für die Titelkämpfe am Wochenende über Pfingsten (8. bis 11. Juni) in Erfurt nominiert.