Handball : Frauenteam des TV Jahn Hiesfeld erfüllt Pflichtaufgabe

Dinslaken-Hiesfeld Der Landesligist setzt sich im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TuS Lintfort II mit 28:23 durch.

Nach dem Aufstieg der Männer-Mannschaft in die Oberliga am Vorabend gab sich auch das Frauen-Team des TV Jahn Hiesfeld in der Handball-Landesliga keine Blöße und schlug den Tabellenvorletzten TuS Lintfort II mit 28:23 (15:8). Von Anfang an nahm der Gastgeber das Heft in die Hand und führte bereits nach etwas mehr als drei Minuten mit 3:0. Im Laufe der Partie bauten die Hiesfelderinnen ihre Führung immer weiter aus und hatten so die Begegnung zur Pause bereits vorentschieden.