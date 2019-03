Fußball: TV Jahn Hiesfeld: Teamchef Drotboom fordert „180 Prozent Einsatz“

Der TV Jahn Hiesfeld (dunkle Trikots) hat die ersten beiden Oberliga-Spiele in diesem Jahr gewonnen. Morgen könnte der dritte Erfolg dazukommen. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Dinslaken-Hiesfeld Der Oberligist empfängt am morgigen Sonntag den Tabellenzwölften VfB Hilden. Mit einem Sieg könnte der Gastgeber seinen Lauf fortsetzen.

Nach den Siegen über Baumberg und Schonnebeck wurde der Fußball-Oberligist TV Jahn Hiesfeld erst durch das Karnevalswochenende und dann durch die Absage bei Schwarz-Weiß Essen ausgebremst. Hiesfelds Teamchef Thomas Drotboom macht sich trotzdem keine Sorgen, dass sein Team den neu gewonnenen Elan in der spielfreien Zeit verloren haben könnte. Für ihn ist die Sache vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfB Hilden sowieso ganz einfach: „Wenn wir 180 Prozent geben, dann werden wir Hilden schlagen. Wenn wir aber meinen, dass 90 Prozent reichen, dann verlieren wir auf jeden Fall.“

Die Hildener sind in diesem Jahr nicht so gut aus den Startlöchern gekommen und haben als Tabellenzwölfter nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den TV Jahn. „Unser Ziel kann es nur sein, zu gewinnen und damit auch in Schlagdistanz zum VfB zu bleiben“, sagt Drotboom. Personell sieht es trotz des Ausfalls der Gataric-Brüder ganz ordentlich aus. Winter-Neuzugang Nasrullah Dedemen hat keine großen Probleme mit seinem Fersensporn mehr. Auch Gino Mastrolonardo wird auflaufen können.