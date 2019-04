Fußball : SuS 09 Dinslaken hat bei Hamborn 07 eine schwere Aufgabe zu lösen

Der SuS 09 Dinslaken – hier Kevin Kirstein (links) und Georg Hanna (Mitte) – gewann das Hinspiel gegen Hamborn 07 klar mit 4:1. Foto: Jochen Emde

Dinslaken/Voerde Der Bezirksligist muss beim ambitionierten Aufstiegskandidaten antreten. Auch die SV 08/29 Friedrichsfeld und RWS Lohberg spielen auswärts.

Obwohl man am Tannenbusch mit dem Aufstieg in die Landesliga nichts zu tun haben wird, hat der Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld weiterhin ein Ziel vor Augen. Trainer Dirk Lotz hat sich mit seiner Mannschaft auf eine Punktzahl verständigt, die am Ende der Saison erreicht werden soll. „Ich werde die Punktzahl nicht verraten, aber sollten wir das schaffen, dann stehen wir mit Sicherheit auch gut da“, sagt Lotz. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, brauchen die Friedrichsfelder am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, dringend einen Sieg bei Viktoria Buchholz.

Der Gastgeber – Absteiger aus der Landesliga – stellt eine spielstarke Mannschaft. Die Duisburger rangieren derzeit auf dem dritten Platz und wollen diesen auch mit Sicherheit verteidigen. Dass der Gegner im Tableau vor der SV 08/29 steht, ist für Lotz keine Ausrede: „Wenn man zum erlesenen Kreis der besten Mannschaften gehören möchte, muss man auch Buchholz schlagen.“ Nicht mit dabei sein werden Bünyamin Özdemir, Christian Wohlgemuth, Andreas Siegel und Robert Zapart. Dafür rückt Marek Heuser wieder ins Team.

Als der SuS 09 Dinslaken am 14. Oktober des vergangenen Jahres einen 4:1-Sieg gegen den Aufstiegsfavoriten Hamborn 07 feierte, war die Elf von Trainer Thorsten Schramm so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger zog am elften Spieltag an den Hambornern vorbei auf den zweiten Platz. Nun haben sich die Vorzeichen für das Rückspiel leicht verändert. Denn wenn der SuS heute um 19.30 Uhr bei 07 antritt, empfängt der Zweite den Achten. Nichtsdestotrotz können die Dinslakener befreit aufspielen, denn sie sind seit fünf Partien ohne Niederlage und konnten vier davon gewinnen. Das wird auch durch die Worte von Thorsten Schramm deutlich. „Der Druck liegt komplett auf Hamborner Seite. Ich denke, die wollen nicht zweimal gegen uns verlieren und bestimmt auch keine Relegation spielen, weil sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben“, sagt er. Niklas Opriel, der im Hinspiel einen der vier Treffer erzielte, fehlt aufgrund einer Roten Karte ebenso wie Tobias Smietana, Sebastian Pfeiffer, Max Suchomel und Jens Krönung.

Für RWS Lohberg gleicht jedes Spiel in der Bezirksliga einer Mammutaufgabe. So auch die Partie heute ab 19.30 Uhr beim Hamminkelner SV. Der Mannschaft von Trainer Osman Ali Demir, der krankheitsbedingt nicht mit dabei sein kann, ist in dieser Spielzeit ohnehin erst ein Sieg gelungen. Die Lohberger trotzen aber den Umständen und geben sich kämpferisch. Der Sportliche Leiter Murat Karakas wird Osman Ali Demir erneut vertreten. „Unter normalen Voraussetzungen würde ich sagen, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Aber unter der Woche ist so etwas für uns kaum zu bewältigen. Uns fehlen viele Spieler aus beruflichen Gründen“, sagt Karakas.