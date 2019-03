Leichtathletik: Vorfreude auf den Dinslakener Stadtlauf

Dinslaken Der „Energy Run“ startet am 31. März in der Dinslakener Innenstadt. 2800 Läufer haben sich bereits angemeldet, der „Bambini-Marathon“ ist schon ausgebucht. Veranstalter Marathon Dinslaken lobt gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Die Vorfreude ist groß, sowohl bei den Sponsoren als auch bei den Verantwortlichen des zweiten Energy Runs am Sonntag, 31. März, in der Dinslakener Altstadt. Den meisten aktiven Läufern ist der „Energy Run“ noch besser unter dem Namen „Citylauf“ bekannt. Insgesamt gibt es den Stadtlauf jetzt bereits zum 14. Mal. Dabei richtet sich der Termin der größten Laufveranstaltung in der Stadt immer nach dem ersten Wochenende in den Osterferien. „Deshalb sind wir dieses Jahr zwei Wochen eher dran als im letzten Jahr“, sagte der Vorsitzende des Vereins Marathon Dinslaken, Manfred Feldkamp, der den Lauf auch zum zweiten Mal federführend begleiten wird.