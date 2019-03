Fußball: SV 08/29 Friedrichsfeld kommt nicht über ein 1:1 hinaus

Voerde-Friedrichsfeld Der Bezirksligist muss sich im Heimspiel gegen den VfB Bottrop mit einem Remis begnügen. Den Treffer zum Ausgleich erzielt Finn Müller. Am Ende hat der Tabellensechste noch Glück, da der VfB einen Elfmeter verschießt.

Programm Am nächsten Sonntag stehen für alle hiesigen Bezirksligisten Auswärtspartien an. RWS Lohberg spielt bei BW Oberhausen, der SuS 09 Dinslaken beim VfB Bottrop. Die SV 08/29 Friedrichsfeld gastiert bei Meiderich 06/95.

Der Treffer brachte dann auch etwas Feuer in die Friedrichsfelder Offensive. Erst probierte es Finn Müller nach starker Vorarbeit von Marco Horstkamp, doch der Ball blieb an Gästetorwart Kevin Kriegel hängen. Der Ball wurde nicht richtig geklärt und Thomas Giesen kam zum Nachschuss, aber auch dieser Versuch konnte nicht glücklich vollendet werden (16.).

Der Gastgeber ging somit mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte gelang es der SV 08/29 Friedrichsfeld dann, besser zu spielen. Denis Mühlweg fand mit einem flachen Ball über rechts außen den freistehenden Finn Müller, der sich diese Situation nicht entgehen ließ und mit seinem 22. Pflichtspieltor für den Ausgleich sorgte. Doch anstatt auf die Führung zu drängen, verlor der Gastgeber kurzzeitig den Faden. Die Bottroper übernahmen das Zepter. Die Überlegenheit der Gäste uferte in einem Elfmeter aus, da 08/29-Verteidiger Niklas Jansen den quirligen Bayhoca Amrullah nicht rechtzeitig stellte (68.). Bayhoca trat selbst an und verschoss – aus Friedrichsfelder Sicht sehr glücklich. Der Gastgeber steigerte sich zwar zum Ende der Partie nochmal, wirklich überzeugen konnte er aber nicht.