Handball: Frauen des TV Jahn Hiesfeld kommen nicht über ein Remis hinaus

Dinslaken Der Landesligist erreicht beim TV Issum nur ein 23:23. Der MTV Rheinwacht Dinslaken verliert mit 17:23 gegen die Turnerschaft Lürrip.

In einem abwechslungsreichen Spiel in der Handball-Landesliga der Frauen musste sich der TV Jahn Hiesfeld beim TV Issum mit einem 23:23 (11:13) begnügen. Zu Beginn war der Gastgeber das spielbestimmende Team, benötigte für seine 3:0-Führung allerdings etwas mehr als sieben Minuten. Daraufhin nahmen die Gäste eine Auszeit und erzielten zwei schnelle Treffer, gerieten in der Folge aber mit 2:7 ins Hintertreffen (12.). Mit einem zwischenzeitlichen 3:0-Lauf konnten die Hiesfelderinnen den Abstand auf zwei Tore verkürzen und bis zur Pause halten.

In der zweiten Hälfte rissen die Gäste das Spiel an sich und glichen wieder aus, ehe sie nach etwas mehr als 36 Minuten erstmals in Führung gingen. Diese bauten sie zwischenzeitlich sogar auf drei Tore aus (18:15/44.), doch der Gastgeber schlug wieder zurück. „Wir haben, wie schon so oft in dieser Saison, den Anfang verschlafen. Die Abwehrarbeit hat nicht gestimmt, so konnte Issum leichte Tore machen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel übernommen, aber es hat am Ende nicht gereicht“, sagte Hiesfelds Damenwartin Sandra Lai, die sich bei der ehemaligen Aldenraderin Ines Völlings bedankte, die kurzfristig aushalf, da vier Spielerinnen urlaubsbedingt passen mussten.