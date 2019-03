Reiten: Lob und zwei Titel für den RV Voerde

Voerde Der Verein ist bei der Kreismeisterschaft im Reiten ein guter Gastgeber. Auch die sportliche Bilanz stimmt. Diana Kraps holt im Springen der Altersklasse Reiter den Titel. Louise Drozdek siegt in der Dressur der Junioren.

Während sich in der großen Reithalle auf der Anlage des RV Voerde einige Teilnehmer aufstellten, um ihre Siegerschleifen und Schärpen entgegenzunehmen, ging es rundherum hektisch zu. Einige Helfer des Vereins waren damit beschäftigt, das Dressurviereck abzubauen und schnellstmöglich aus der Halle zu schaffen. Andere waren währenddessen dabei, die Hindernisse für den Springparcours in die Halle zu tragen und aufzustellen. Schnell wurde noch einmal der Boden abgezogen, dann konnte schon die nächste Prüfung starten. Der RV Voerde hat als Ausrichter der Kreismeisterschaften des Kreis-Pferdesportverbandes Wesel ein überaus arbeitsreiches Wochenende hinter sich.

Die schwache Resonanz in den Springprüfungen hatte aber für Reiter und Veranstalter auch etwas Gutes, denn so entspannte sich der Zeitplan an den beiden Tagen etwas. „Wir haben trotzdem am Samstag noch bis 19.30 Uhr gebraucht, bis das Mannschaftsspringen beendet war“, sagte Nina Heißen, Pressewartin des RV Voerde.