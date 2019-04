Reiten : Turnier des RV Wanderfalke Drevenack ist ein Erfolg

Hünxe-Drevenack Mehr als 1200 Nennungen gingen für das Frühjahrs-Turnier auf der Anlage am Wachtenbrinker Weg ein. Besonders die Wettbewerbe in der Dressur sind sehr gut besetzt, weshalb es leichte Verzögerungen im Zeitplan gibt.

Wer am Samstagmorgen zum Frühjahrs-Turnier auf die Anlage des Reitvereins Wanderfalke Drevenack wollte, der musste sich bei der Parkplatzsuche etwas gedulden. Die Zuschauer waren bei bestem Wetter schon früh am Morgen zahlreich zum Wachtenbrinker Weg gekommen. Die Autos standen in Reih und Glied entlang der Straße, ein paar Meter Fußweg mussten die Besucher schon auf sich nehmen, um die Reitanlage zu erreichen.

Dort wurden die Zuschauer aber mit sehenswertem Sport entschädigt. Gut 1200 Nennungen hatte es gegeben – mehr als 80 Prozent der gemeldeten Reiter traten auch an. „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Wenn so viele Leute kommen, dann ist das ja auch ein Stück weit Wertschätzung für die Veranstaltung“, sagte Wibke Nierkamp, Pressewartin des RV Drevenack.

Veranstaltung Am kommenden Wochenende steht bereits die nächste Veranstaltung auf der Reitanlage des RV Wanderfalke Drevenack an. Dann finden die zweiten Gangpferdetage statt. Das Event beginnt am Sonntag, 14. April, um 9 Uhr. Prüfungen in den Disziplinen Dressur-, Trail-und Tölt werden abgelegt.

Groß war traditionell auch die Zahl der Meldungen bei den verschiedenen Dressurprüfungen. In diesem Jahr waren es so viele Teilnehmer, dass die Organisatoren mit dem Zeitplan in Verzug gerieten. Die letzte Prüfung am Samstag war für 16.30 Uhr angesetzt, konnte aber erst eine Stunde später starten. „Um 19.30 Uhr waren wir dann fertig. Das ist natürlich sehr anstrengend als Veranstalter und bricht uns auch jedes Jahr das Genick. Aber es ist auch schwer, da etwas rauszuschmeißen, wenn es läuft“, so Nierkamp. Dass das Frühjahrs-Turnier auch über die Kreisgrenzen bekannt ist, wurde erneut unterstrichen. So kamen einige Teilnehmer auch aus Haldern oder sogar Lobberich.