Fußball : Protest: Yesilyurt verzichtet auf Titelkämpfe

Voerde Der Club tritt nach Differenzen mit der Verwaltung nicht bei der Voerder Stadtmeisterschaft an. Jetzt geht das Turnier am Samstag, 27. Juli, nur mit vier Mannschaften auf der Anlage des SV Spellen über die Bühne.

Als sich die Verantwortlichen am Dienstagnachmittag in den Räumlichkeiten der Volksbank in Voerde trafen, um die Auslosung für die Fußball-Stadtmeisterschaften am Samstag, 27. Juli, vorzunehmen, staunten einige nicht schlecht. Denn auf der Pinnwand standen nur die Namen von vier der fünf Fußball-Clubs aus Voerde. Yesilyurt Möllen fehlte. Der Verein hatte sich einige Tage vor der Auslosung mit einer schriftlichen Erklärung beim Stadtsportverband für das Turnier abgemeldet.