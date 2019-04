Handball : Philipp Klanten bleibt beim TV Jahn Hiesfeld

Dinslaken-Hiesfeld Der Verbandsligist, der bereits als Aufsteiger feststeht, kann die Partie am Samstag bei TuS Treudeutsch Lank ganz entspannt angehen.

Die Meisterfeier ist überstanden, der Aufstiegssekt ist ausgetrunken. Zeit sich wieder dem Alltag in der Handball-Verbandsliga zu widmen. Auch wenn es für den TV Jahn Hiesfeld in den letzten beiden Saisonspielen um nichts mehr geht, wollen Trainer Harry Mohrhoff und seine Mannschaft sich noch einmal vernünftig präsentieren.

Am heutigen Samstag um 19.30 Uhr steht das letzte Auswärtsspiel der laufenden Saison beim TuS Treudeutsch Lank an. Der Gastgeber ist mit 22 Punkten auch so gut wie sicher, was das Thema Klassenerhalt betrifft. „Lank möchte sich vor heimischem Publikum aber bestimmt vernünftig verabschieden“, sagt Mohrhoff.