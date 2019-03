Fußball: TV Jahn Hiesfeld hat große Personalsorgen

Der TV Jahn Hiesfeld – hier Kevin Krystofiak (rechts) – will den Aufwärtstrend in Ratingen fortsetzen. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Dinslaken-Hiesfeld Der Oberligist, der derzeit eine kleine Erfolgsserie verzeichnet, muss im Spiel bei Ratingen 04/19 wahrscheinlich auf sieben Akteure verzichten.

Nach drei Siegen in Folge ist der TV Jahn Hiesfeld in der Fußball-Oberliga dem rettenden Ufer ein gutes Stück näher gekommen. Drei Punkte sind es noch bis zum VfB Hilden, den die Hiesfelder am vergangenen Spieltag mit 3:2 besiegen konnten. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr gastieren die „Veilchen“ bei Ratingen 04/19, die als Tabellenachter im gesicherten Mittelfeld stehen. „Ratingen ist eine kampfstarke und fußballerisch gute Mannschaft, aber meistens haben wir dort gut ausgesehen“, sagt Jahn-Teammanager Thomas Drotboom.