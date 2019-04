Fußball : Pascal Spors und Dennis Wichert kehren zum TV Jahn Hiesfeld zurück

Pascal Spors (rechts) spielt bald wieder für den TV Jahn. Foto: Michael Gohl

Dinslaken-Hiesfeld Die beiden Spieler schließen sich dem Oberligisten an, der in der neuen Saison höchstwahrscheinlich in der Landesliga antreten muss. Ein weiterer Transfer ist vorerst gescheitert.

Dietrich Hülsemann hätte nur zu gerne Vollzug vermeldet. Hinter den Kulissen hatte der Vorsitzende des TV Jahn Hiesfeld eifrig an seinem Königstransfer für die erste Fußball-Mannschaft gebastelt. Seit Mittwoch ruhen aber nun die Gespräche mit dem potenziellen Neuzugang „direkt aus der Regionalliga“, wie Hülsemann sagt. Vom Tisch sei die Verpflichtung für das Oberliga-Team aber noch nicht.

Positive Nachrichten, wie die Rückkehr von Pascal Spors und Dennis Wichert aus Klosterhardt, können die Hiesfelder gut gebrauchen. Sportlich hat sich die Mannschaft seit dem 0:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen am Ostermontag mit dem Abstieg aus der Oberliga abgefunden. „Jetzt wollen wir gucken, dass wir die Saison zu Ende bringen und noch einen Sieg holen“, sagt Hülsemann.

Ganz mit leeren Händen steht der Vorsitzende nicht da. Kevin Menke, Gino Mastrolonardo und Kevin Kolberg haben schon für die neue Spielzeit zugesagt. Auch bei Kevin-Dean Krystofiak macht sich Hülsemann große Hoffnungen auf einen Verbleib.

Ohnehin hat der Großteil des aktuellen Teams noch keinen Wechselwunsch geäußert. „Daher gehe ich im Moment auch davon aus, dass die meisten bleiben werden. Dann haben wir die beste Altherren-Mannschaft der Region. Ich sage mal, wir sind nicht auf dem Weg zum Umbruch“, sagt Hülsemann.