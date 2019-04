Fußball : Jugend eröffnet Jubiläum des VfB Lohberg

Dinslaken-Lohberg Die erste Veranstaltung der Festwochen zum hundertjährigen Bestehen des Vereins ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Beim Osterturnier für Junioren machen viele Teams mit.

„Als wir gefragt wurden, ob die Fußball-Jugend etwas zum Hundertjährigen machen möchte, wollten wir vor allem eines: zeigen, dass es uns gibt“, sagte VfB-Jugend-Geschäftsführer Oliver Schöne, der auch der Hauptverantwortliche für das Turnier war. Sowohl in der E-, als auch in der D-, C- und B-Jugend ging der VfB mit eigenen Mannschaften in kleine Wettbewerbe. Lediglich die Minis mussten ohne Knappen-Beteiligung auskommen. Dass überhaupt so viele Jugend-Teams des VfB mit dabei waren, ist für den Verein schon ein großer Erfolg. „Die Jugendarbeit ist hier hartes Brot, weil es einfach nicht so viele Kinder gibt und wir ja auch erst seit gut einem Jahr wieder aktiv mit dabei sind“, sagte Schöne. Weil bei den C-Junioren gleich zwei Mannschaften vom Turnier abgesprungen waren, improvisierte der VfB und ließ sein Team zweimal dreißig Minuten gegen den einzig übrig gebliebenen Gegner Rheinland Hamborn spielen. Der Frust über die Absagen war schnell vergessen, denn die beiden Teams lieferten sich auf dem Halbfeld an der altehrwürdigen Dorotheen-Kampfbahn einen engagierten und auch spielerisch spannenden Wettkampf, der am Ende mit 4:4 endete.