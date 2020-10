Tischtennis : Weseler TV und TV Bruckhausen trennen sich unentschieden

Niederrhein Im Duell der beiden Landesligisten gibt es keinen Sieger. Die Damen des TV Voerde verlieren in der NRW-Liga mit 5:7 beim TV Dellbrück.

Für Marion Schmidt vom TV Voerde lag der Grund für die Niederlage in Dellbrück vor allem in der schlechten eigenen Leistung und der von Jutta König und Iris Herrmann. „Heike Luckmann hatte ihr Tief vom vergangenen Wochenende überwunden und zwei Punkte gemacht, doch Jutta, Iris und ich waren mit nur je einem Erfolg nicht gut drauf“, sagte die Voerder Spielerin enttäuscht. „Wir waren schon mal besser, obwohl man in dieser Klasse gegen jede Mannschaft verlieren kann“, so Schmidt.