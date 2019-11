Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II baut nach der Pause stark ab

Dinslaken/Walsum Der Landesligist kassiert in der Gruppe drei eine 27:30-Niederlage gegen den SV Straelen. Auch die HSG Hiesfeld/Aldenrade II geht gegen den TV Biefang leer aus. In der Gruppe eins verpasst der MTV Rheinwacht Dinslaken III den Befreiungsschlag.

Das hatte sich der MTV Rheinwacht Dinslaken II ganz anders vorgestellt. Doch im Heimspiel in der Landesliga, Gruppe drei, gegen den SV Straelen kassierte das Team eine verdiente 27:30 (15:13)-Niederlage. Der erneut für den erkrankt verhinderten Jörg Schwarz an der Seitenlinie verantwortliche Max Kämper bescheinigte der Mannschaft zwar eine gute Moral und Motivation bis zum Schluss. „Doch in der zweiten Halbzeit haben wir uns viel zu viele Fehler erlaubt“, sagte der Coach. Der MTV hatte stets geführt, teilweise sogar mit drei Toren. Doch nach 37 Minuten übernahm der SV Straelen die Führung (18:19). „Da zeigte sich auch, dass wir mit Niklas Hetzel nur einen Schützen aus dem Rückraum hatten“, so Kämper.

Jörg Schnier war einfach nur tief enttäuscht. Nach der 26:27 (11:12)-Heimniederlage der HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Landesliga, Gruppe drei, gegen den TV Biefang kritisierte der Trainer: „Wenn nur in den ersten und in den letzten Minuten die Einstellung stimmt, dann darf man sich nicht wundern.“ Dabei hatte die HSG sehr gut begonnen und lag zunächst mit 6:3 vorne. „Doch guter Handball sieht anders aus“, so Schnier. Nach der Pause wurde es aus HSG-Sicht immer schlechter, ehe der Gastgeber in der Schlussphase, vor allem durch den starken Florian Jüngling, noch einmal aufdrehte. Doch 17 Sekunden vor Schluss gelang dem TV Biefang der entscheidende Treffer zum 27:25.