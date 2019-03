Handball: Nachwuchsteams der JSG Hiesfeld/Aldenrade gehen leer aus

Dinslaken/Walsum Die A-Junioren verlieren gegen Unitas Haan. Die B-Jugend muss sich dem VfL Gummersbach geschlagen geben.

Der Rückstand auf den aktuellen Vierten TSV Aufderhöhe beträgt zwei Spieltage vor Saisonende schon fünf Punkte, ist also fast nicht mehr aufzuholen. Die einzige Chance ist, dass der BTB Aachen ein weiteres Mal nicht antritt und somit aus dem Wettbewerb genommen wird. Dann nämlich bekäme die JSG vier Punkte gutgeschrieben, die sie in den beiden Begegnung mit Aachen verloren hat.

Um ein solches Szenario überhaupt interessant zu machen, braucht es seitens der JSG aber eine deutliche Leistungssteigerung in den letzten beiden Spielen. Gegen Haan blieb das Team des Trainerduos Michael Hillig und Dirk Hoyer über die volle Distanz nahezu chancenlos. „Haan war uns in allen Mannschaftsteilen überlegen und hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, fasste Hillig nach dem Spiel zusammen. „Damit sind wir auch aus dem Rennen um Platz vier raus. Das Restprogramm hat es in sich, und die Hilfe aus Aachen ist nicht garantiert“, sagte er.