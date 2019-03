Fußball: TV Jahn Hiesfeld kommt ohne Punkte aus Ratingen zurück

Kevin Menke reiste mit Verspätung in Ratingen an. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Dinslaken-Hiesfeld Der zuletzt erfolgreiche Oberligist verliert mit 1:2 (0:2). Die schwache Anfangsphase der Gäste wird schnell bestraft.

Der letzte Aufreger passierte in der allerletzten Minute. Genauer gesagt in der vierten Minute der Nachspielzeit. Da kochten die Emotionen im Spiel zwischen Ratingen 04/19 und dem TV Jahn Hiesfeld in der Fußball-Oberliga noch einmal hoch. Elfmeter oder nicht? Der Schiedsrichter beantwortete die Frage mit einem „Nein“ und so blieb es beim 2:1 (2:0) für Ratingen.