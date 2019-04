Turnen : MTV Rheinwacht Dinslaken freut sich über neue Turngeräte

Am neuen Stufenbarren zeigten die MTV-Turnerinnen ihr Können. Foto: der sportknipser

Dinslaken Die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe hat den Verein finanziell unterstützt. Ein Schwebebalken und ein Stufenbarren konnten dadurch angeschafft werden.

Bei einem Besuch in der alten Sporthalle der Dinslakener Ernst-Barlach-Gesamtschule konnte sich Reinhard Hoffacker als Vertreter der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe davon überzeugen, wie die Kunstturnerinnen des MTV Rheinwacht Dinslaken mit Kraft, Ausdauer und Koordination die Schwerkraft am Stufenbarren für einen Augenblick überwinden. Am ebenfalls neuen Schwebebalken sah er auch, wie die MTV-Sportlerinnen auf dem zehn Zentimeter breiten Balken mit Sprungkraft und Feinmotorik gymnastische und akrobatische Übungen ausführen. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Vorstand des MTV Rheinwacht Dinslaken und seine Turnabteilung bei der Nispa für die finanzielle Unterstützung.