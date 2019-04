Radsport : Renntag in Hiesfeld soll ein Zuschauermagnet werden

Im vergangenen Jahr fuhren die Teilnehmer im Gewerbegebiet Mitte. Weniger Zuschauer als erhofft verfolgten die Rennen. Foto: Foto: jochen emde

Dinslaken Die Veranstaltung des RSC Dinslaken findet am 19. Mai mitten in Hiesfeld statt. Dadurch erhoffen sich der Verein und Bürgermeister Michael Heidinger mehr Resonanz. In den vergangenen Jahren drehten die Teilnehmer ihre Runden im Gewerbegebiet.

Ein Renntag für die ganze Familie und eine hochkarätige Sportveranstaltung, die viele Zuschauer anzieht: So lauten die Vorstellungen von Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger und des Radsportclubs Dinslaken, wenn darüber gesprochen wird, wie die Zukunft des traditionellen Radrennens, dessen Ausrichter der RSC ist, aussehen soll.

Eine richtig große Veranstaltung soll es im Jahr 2022 zum 100-jährigen Bestehen des Vereins geben. Der erste Schritt in diese Richtung ist nun getan. Am Sonntag, 19. Mai, werden die Teilnehmer ab 11.30 Uhr die jeweils 1,4 Kilometer langen Runden befahren. Das Spektakel wird mitten in Hiesfeld stattfinden – rund um den Marktplatz.

Sowohl der Start, als auch das Ziel befinden sich auf Höhe der Sparkasse an der Hohlstraße. Von dort aus geht es über die Sterkrader Straße, dann auf die Riemenschneiderstraße und über die Mittelfeldstraße wieder zurück. Zum Abschluss jeder Runde müssen die Teilnehmer dann die Steigung an der Hohlstraße bewältigen. „Das ist eine sehr anspruchsvolle Runde“, sagt Jan Herbst, Fachwart Rennsport beim RSC.

Jan Herbst, Martina Mickler, Reinhard Hoffacker, Michael Heidinger und Dirk Kottenhahn (von links) freuen sich auf den Renntag in Hiesfeld. Foto: Heiko Kempken

Von der neuen Streckenführung des Rennens ist auch RSC-Vorsitzender Dirk Kottenhahn begeistert. „Wir wollen schon seit längerer Zeit wieder in den Fokus der Bevölkerung. Im Gewerbegebiet hatten wir eine tolle Strecke, aber kaum Zuschauer, und das soll sich jetzt in Hiesfeld ändern“, sagt er.

Bürgermeister Michael Heidinger fand bei der Präsentation ebenfalls passende Worte: „Es ist wichtig, dass die Veranstaltung auch dort ist, wo die Zuschauer sind. Hiesfeld ist der bevölkerungsreichste Stadtteil und damit sicherlich ein idealer Austragungsort.“

Aber nicht nur die Rennveranstaltung an sich soll an Zuschauern und Teilnehmern gewinnen, auch der Radsportclub erhofft sich dadurch einen Mitgliederzuwachs. „Der Jugendsport ist uns eine Herzensangelegenheit. Für uns ist es aber sehr schwer, junge Leute zu begeistern. Das liegt einerseits am Schulsystem, andererseits aber auch am Sport selbst, da er sehr trainingsintensiv ist“, sagt Kottenhahn.

Um aus dem Rennspektakel einen Tag für die ganze Familie zu machen, dürfen auch die kleinen Gäste und Teilnehmer nicht vernachlässigt werden. Deshalb gibt es neben den Junioren der Altersklassen U 19 und U 17 (beide starten um 13 Uhr) auch ein Laufradrennen über 200 Meter für Anfänger (Start um 16 Uhr). Den Anfang machen die Teilnehmer des Jedermann-Rennens um 11.30 Uhr über 35 Runden (49 Kilometer).

Um 14.20 Uhr starten dann die Senioren in den Klassen II (49 Kilometer), III und IV (beide 44,8 Kilometer). Über nur zwei Runden (2,8 Kilometer) geht das Hobbyrennen, das um 15.35 Uhr beginnt. Nach den Kleinsten auf dem Laufrad sollen bilden die KT- und Elite-Amateure ab 16.15 Uhr den Abschluss. In diesem Rennen duellieren sich die Fahrer über 77 Kilometer. Besondere Spannung wird durch zusätzliche Rundenprämien erzeugt. Hier sichert sich der Rundenschnellste einen zusätzlichen Geldpreis.