Tischtennis : MTV Rheinwacht Dinslaken verpasst die Relegation hauchdünn

Niederrhein Ein 8:8 im letzten Saisonspiel reicht dem Landesligisten nicht, um den direkten Abstieg zu verhindern. Der TV Bruckhausen kämpft trotz der deutlichen 0:9-Niederlage in Rheinberg im Mai um den Klassenverbleib.

Am letzten Spieltag im Herren-Tischtennis ist nun auch die letzte Entscheidung gefallen. Nach dem 8:8 gegen den Weseler TV muss der Landesligist MTV Rheinwacht Dinslaken direkt absteigen. Der punktgleiche TV Bruckhausen rettete sich dagegen aufgrund des besseren Spielverhältnisses gegenüber dem Dinslakener Rivalen trotz des deprimierenden 0:9 bei Meister TuS Rheinberg II in die Relegation.

Herren-Landesliga: Michael Kucharski, Spitzenspieler des TV Bruckhausen, nahm die 0:9-Niederlage beim TuS Rheinberg II nicht allzu tragisch. „Die spielen in einer anderen Liga“, sagte er und war zugleich froh, dass er und sein Team doch noch die Chance auf die Relegation besitzen. „Die werden wir im Mai auf jeden Fall spielen“, so Kucharski, der aber selbst die Chancen auf den Klassenerhalt nicht sehr hoch einschätzt.

Der MTV Rheinwacht hatte es gegen den Weseler TV selbst in Hand, den TV Bruckhausen noch direkt in die Bezirksliga zu schicken. Doch nach dem 8:8 sagte auch Spitzenspieler Markus Rach geknickt: „Es reicht einfach nicht für diese Liga.“ Mit 7:6 und 8:7 lagen die Dinslakener sogar noch in Führung, doch alle Fünfsatz-Matches gingen an die Gäste, die allerdings auch in die Relegation müssen. Rach/Kemmesies, Ralf Merk (2), Sebastian Kemmesies (2), Markus Rach, Marc Grunwald, und Sascha Holtkamp punkteten noch mal für den Absteiger.