Testspiel-Niederlage : MTV Rheinwacht Dinslaken hat noch Probleme beim Torabschluss

Am kommenden Samstag steigt für den MTV Rheinwacht Dinslaken das erste Saisonspiel in der Regionalliga (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Knapp eine Woche vor dem Saisonstart verliert der Handball-Regionalligist das Testspiel gegen den Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade mit 20:24.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Vennemann

Es kam, wie es in den vergangenen Jahren häufig der Fall war. Am Ende jubelten die Anhänger und Spieler des Handball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade, während die Fans des Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken die Köpfe hängen ließen. Es war zwar nur ein Testspiel vor der am kommenden Wochenende beginnenden Meisterschaft, doch eben eines, das nicht nur prestigeträchtig ist, sondern vor allem einen Hinweis auf die aktuelle Form gibt.

„Der Sieg ist super für mich, aber noch wichtiger für die Jungs“, sagte HSG-Coach Stephan Christ nach dem 24:20 (12:13)-Erfolg seiner Mannschaft. Für MTV-Coach Boris Lietz war die Enttäuschung deswegen groß, „weil wir gerade aus diesem Spiel noch mal Selbstvertrauen für den Saisonstart am Samstag in Remscheid ziehen wollten“.

Nach dem besseren Start der Hiesfelder (3:7) übernahm der Gastgeber auch aufgrund guter Leistungen in der Deckung bis zur Pause das Kommando, ehe es bis zur 40. Minute und einem 16:16 ausgeglichen blieb. Erst danach zog der Oberligist davon, „da wir in dieser Phase alles getroffen haben, nur nicht das Tor“, sagte Lietz.

Am kommenden Samstag in Remscheid bei einer sehr gut besetzten Mannschaft sieht Boris Lietz sein Team zwar als Außenseiter. „Doch wir wollen die Fortschritte, die wir in den vergangenen Wochen trotz aller Rückschläge gemacht haben, im ersten Spiel der Saison positiv umsetzen“, so der Trainer des Regionalligisten. Dafür müsse sich seine Mannschaft vor allem im Abschluss steigern, während Lietz mit der Arbeit in der Deckung seit einiger Zeit sehr zufrieden ist.

Das sieht auch Abteilungsleiter Heinz Buteweg nicht anders. Für ihn läuft es im Angriff einfach viel zu statisch. „Vor allem auf den Halbpositionen ist zu wenig Bewegung. Das liegt aber auch daran, dass einige Spieler noch Trainingsrückstände aufarbeiten müssen“, sagt Buteweg, der die Mannschaft sowohl auf der Torhüterposition als auch in der Abwehr gut aufgestellt sieht.

Gegen die HSG fehlten den Dinslakenern mit Hannes Hombrink und Wael Ben Youssef zwei wichtige Akteure, deren Einsatz auch am Samstag noch nicht sicher ist. Zumindest Ben Youssef wird aufgrund einer Kapselverletzung, die er sich im Testspiel in Gladbeck zugezogen hatte, noch länger ausfallen. Rechtsaußen Hombrink, den Achillessehnenprobleme plagen und der auch im Rückraum spielen kann, soll dagegen dabei sein, auch wenn seine Vorbereitung eher schleppend verlief. „Er wird in Remscheid spielen“, sagt Boris Lietz.