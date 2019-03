Handball : Fans singen den MTV Rheinwacht Dinslaken zum Erfolg

Nils Kruse (am Ball) wird von den Fans des MTV Rheinwacht Dinslaken mit einem speziellen Lied angefeuert. Auch am vergangenen Sonntag hallte der Song durch die Douvermannhalle. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Dinslaken Auch am Sonntag haben die Anhänger den Spitzenreiter der Regionalliga wieder lautstark angefeuert. Nils Kruse hat sogar ein eigenes Lied bekommen. Die Mannschaft rückt der Meisterschaft immer näher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Timo Kiwitz

Die Fans des MTV Rheinwacht Dinslaken haben sich mittlerweile ein ziemlich umfangreiches Gesangs-Repertoire zugelegt. Egal, ob der Spitzenreiter der Handball-Regionalliga zu Hause oder auswärts antritt: Es wird stets intoniert, was das Zeug hält. Ein Dinslakener Akteur kommt dabei immer wieder in den Genuss eines ganz persönlichen Songs. „There’s only one Nils Kruse“ (Es gibt nur einen Nils Kruse) singen die Anhänger in Anlehnung an Darts-Legende Phil Taylor bei jeder gelungenen Aktion des flinken Allrounders.

Auch beim 27:19 (16:9)-Erfolg im Top-Spiel gegen den TuS Opladen hatten die Zuschauer in Hälfte zwei einige Male guten Grund, ihr Liedchen zu schmettern. Denn der recht spät von der Bank gekommene Kruse fügte sich nahtlos in den überragenden Auftritt des Tabellenführers ein. „Ich find’s witzig und muss jedes mal grinsen, wenn ich es höre, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es überhaupt dazu gekommen ist“, sagt der 21-jährige Dinslakener.

Info Stadtverwaltung gibt Stellungnahme ab Ratssitzung In der Ratssitzung im Dinslakener Rathaus will die Stadtverwaltung heute ab 18 Uhr auch die mit Spannung erwartete Stellungnahme zur Diskussion um eine neue Heimstätte für die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken abgeben. Interessierte sollten dabei allerdings einen ziemlich langen Atem mitbringen. Das Thema wird nämlich erst unter Tagesordnungspunkt 46 behandelt. Auswärtsspiel Zum Auswärtsspiel bei der TSV Bonn will der MTV am Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) wieder einen oder – je nach Nachfrage – sogar mehrere Busse für die Fans einsetzen. Abfahrt ist um 17 Uhr an der Douvermannhalle. Anmeldungen nimmt Obmann Heinz Buteweg, Telefon 0177 3296018, entgegen.

Auch am Tag nach dem in dieser Höhe kaum für möglich gehaltenen Sieg über den starken Verfolger aus Leverkusen ist Kruse immer noch merklich beeindruckt von der großartigen Kulisse, die die rund 700 Zuschauer boten. „So etwas habe ich in der Douvermannhalle noch nicht erlebt, und ich bin ja quasi seit meiner Geburt hier“, sagt der MTV-Akteur. „Atemberaubend“ sei es gewesen, und überhaupt: „Der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft ist wirklich unglaublich.“ Das Publikum habe auch am Sonntag wieder großen Anteil am Erfolg gehabt. „Und wir haben es endlich einmal geschafft, wirklich konstant gut zu spielen.“

Marco Banning zeigte im Tor eine überragende Leistung und sorgte mit seinen Paraden dafür, dass es gegen den TuS Opladen nie richtig gefährlich wurde. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

MTV-Kapitän Marco Banning, der den Opladenern mit unzähligen Paraden endgültig den Zahn zog, sah das ähnlich: „Bei uns hat einfach alles gepasst. Ich hätte dieses Spiel wirklich viel knapper erwartet.“ Auch der Rheinwacht-Torhüter lässt nun keinen Zweifel an der veränderten Zielvorgabe des Aufsteigers: „Wenn man fünf Spieltage vor dem Ende oben steht, dann will man natürlich auch oben bleiben. Unsere Reise soll noch nicht zu Ende sein“, sagt Banning. Die Gefahr, dass sein Team nach dem emotionalen Sieg im Top-Spiel einen Spannungsabfall erleben könnte, sieht der 30-Jährige nicht: „Unser Restprogramm ist uns Warnung genug. Das sind alles noch schwere Spiele, und wir müssen die Spannung zu 100 Prozent halten. Dass es sonst ganz schnell schief gehen kann, haben wir ja zuletzt erst in Homberg gesehen.“