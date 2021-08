MTV Rheinwacht Dinslaken : Jens Baumgartner gewinnt zwei Vereinsmeistertitel im Tischtennis

Dinslaken Der Spieler des Landesliga-Teams setzt sich nicht nur im Einzel durch, sondern triumphiert mit Harry Mienert auch in der Doppel-Konkurrenz.

Zwei Wochen vor dem Start in die Meisterschaft haben die Tischtennisspieler des MTV Rheinwacht Dinslaken ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Unterteilt in A- und B-Klasse lieferten sich die Akteure spannende Spiele, an deren Ende mit Jens Baumgartner die neue Nummer eins des Landesliga-Teams gleich beide Titel im Einzel und Doppel holte. Der vom TV Voerde gekommene Baumgartner setzte sich im Finale der A-Klasse in drei Sätzen mit 3:0 gegen Markus Rach durch. Auf Platz drei landete Philip van Staa vor Marc Grunwald. Damit belegten auch die drei im Landesliga-Team des MTV genannten Spieler die ersten drei Plätze.