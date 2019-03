Handball: Im Top-Spiel gegen Opladen muss der MTV Rheinwacht Dinslaken mehr zeigen

Dinslaken Der Spitzenreiter der Regionalliga geht nach dem 31:31 beim VfB Homberg mit drei Punkten Vorsprung in das Duell mit dem TuS Opladen.

Sekunden waren noch zu spielen. Philipp Tuda hatte längst seinen Platz auf der Tribüne verlassen und beobachtete das Geschehen in der Homberger Glückauf-Halle nervös auf den Lippen kauend vom Stehrang aus. Fast hätte der wegen seines Handbruchs so schmerzlich vermisste Halbrechte des Handball-Regionallisten MTV Rheinwacht Dinslaken sich noch über einen weiteren Sieg bei den Linksrheinischen freuen können, zumal Dennis Backhaus Sekunden zuvor den Dinslakener Tabellenführer mit 31:30 in Führung gebracht hatte. Doch da spielten weder die cleveren Homberger, noch die beiden Schiedsrichter mit.

Das fing bei den Torhütern an. Weder Marco Banning noch Nils Ahlendorf waren diesmal ein Rückhalt. Sie wurden aber auch viel zu häufig von der meist zu passiven Deckung im Stich gelassen. Und im Angriff lastete im Rückraum die ganze Last auf Maximilian Reede. Da war es ganz wichtig, dass Rechtsaußen Steffen Hahn nach der Pause richtig aufdrehte.

Bleibt der Blick auf das Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen den Verfolger TuS Opladen, der am Samstag den BTB Aachen mit 33:25 schlug. Noch sind es drei Punkte Vorsprung auf die angriffsstärkste Mannschaft der Liga. Mut macht die Tatsache, dass MTV-Kreisläufer Christoph Enders wieder dabei ist. Der hatte seine Tasche bereits am Freitag gepackt. „Den Kabinenschlüssel hatte ich die ganze Zeit in der Tasche“, sagte Enders, mit dem das Angriffsspiel wieder flexibler werden kann. Denn zwei so wichtige Leute wie Tuda und Enders kann der MTV einfach nicht ersetzen. „Es fehlen uns dann einfach die Alternativen“, sagte Jakobs. Nur eines ist gewiss. Die Fans, die im Homberg 60 Minuten lang einen Höllenlärm machten, werden auch am Sonntag wieder wie eine Mauer hinter ihrem Team stehen. Eine neue Choreographie haben sie sich schon ausgedacht.