Jahreshauptversammlung : MTV Rheinwacht hat in der Pandemie an Mitgliedern zugelegt

MTV Rheinwacht hat in der Pandemie an Mitgliedern zugelegt

Dinslaken Dem größten Dinslakener Sportverein gehören wieder über 1400 Menschen an. Davon berichteten die Verantwortlichen bei der Jahreshauptversammlung.

Trotz umfangreicher Tagesordnung war die Jahreshauptversammlung des MTV Rheinwacht Dinslaken in der Gaststätte „Am Rubbert“ nach zwei Stunden Geschichte. Im Mittelpunkt standen Ehrungen, eine Satzungsänderung, Nachwahlen, der Umbau der Platzanlage im Eppinghovener Kirchbruch sowie die für den August geplante Feier zum 125-jährigen Bestehen des ältesten Dinslakener Sportvereins.

Der Vereinsvorsitzende Gerd Joschko bedankte sich in seinem Jahresbericht für den großen, ehrenamtlichen Einsatz der vielen Helfer – gerade in der Corona-Pandemie, während der sich die Mitgliederzahlen trotzdem positiv entwickelt haben. So konnte inzwischen die Grenze von 1400 Mitgliedern wieder überschritten werden. Schatzmeister Björn Steinbring berichtete derweil von einer positiven Kassenlage, die den Verein unter anderem dazu befähigt, die großen Aufgaben der Zukunft mit dem ebenso angedachten wie nötigen Umbau der Platzanlage zu stemmen.