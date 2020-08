Handball : Boris Lietz hält Standpauke nach den Testspiel-Siegen

Dinslaken Der Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken bezwingt die Oberligisten Adler Königshof und TV Oppum. Dennoch sieht Trainer Boris Lietz noch einige Dinge, die verbesserungswürdig sind.

„Die paar Stunden am Sonntag hätten wir besser nutzen können“, schimpfte der Coach später über eine zweite Halbzeit bei dem Oberligisten, die nun überhaupt nicht nach seinem Geschmack war. Dabei hatte das Testspiel-Wochenende eigentlich am Samstag ganz gut begonnen, denn in eigener Halle gab es für den MTV einen standesgemäßen 30:21 (12:10)-Erfolg gegen den von Marius Timofte trainierten Oberligisten Adler Königshof.

Dabei schien der MTV in Abschnitt eins an die Leistung des Vortages anknüpfen zu können. Gegen die Adler Königshof, die die Dinslakener eine Woche zuvor noch in arge Schwierigkeiten gebracht hatten, wurde besonders in der Abwehr konzentriert gearbeitet, während im Angriff trotz einiger Abspielfehler die Chancen konsequent genutzt wurden. Königshof-Coach Timofte erkannte die Leistung seines früheren Teams auch an: „Wir haben zwar 40 Minuten ganz gut mitgehalten, doch am Ende fehlte uns auch die Kraft.“ Außer dem auch in Oppum wieder sicheren Siebenmeter-Schützen Marc Pagalies verdiente sich am Samstag Nachwuchskeeper Luca Steffel eine Bestnote. Neben drei gehaltenen Siebenmetern lag die Quote seiner abgewehrten Würfe bei nahezu 50 Prozent.