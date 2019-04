Handball : Für Harald Jakobs war es nur ein Arbeitssieg

Dinslaken Nach einem furiosen Start und zwischenzeitlichen Ruhepausen setzt sich der Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken mit 39:32 (20:15) gegen das Schlusslicht DJK Adler Königshof durch. Zwei Siege fehlen noch zur Meisterschaft.

Befürchtungen gab es im Vorfeld schon einige, hatte der MTV Rheinwacht Dinslaken doch in der Hinserie einen Vorsprung noch verspielt und bei der DJK Adler Königshof damals eine unnötige Niederlage bezogen. Doch diesmal ging die Mannschaft von Trainer Harald Jakobs die Partie in der Handball-Regionalliga in eigener Halle ganz konzentriert an. Zwar leistete sie sich im Verlauf der 60 Minuten einige Ruhepausen, die Jakobs später von einem „Arbeitssieg“ sprechen ließen. Doch am Ende hatte der seit einigen Wochen von der früheren Dinslakener Ikone Marius Timofte trainierte Abstiegskandidat keine Chance.