Fußball: Thomas Drotboom denkt an vorzeitigen Rücktritt

Dinslaken-Hiesfeld Der Teamchef des Oberligisten TV Jahn Hiesfeld ist nach der 2:5-Niederlage gegen TuRU Düsseldorf bedient.

Kurz vor 19 Uhr kam Thomas Drotboom zu Hause an. Eine Pizza und ein kühles Bier wollte sich der Teamchef des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld noch gönnen. Der Genussfaktor hielt sich aber in Grenzen. Zu sehr war Drotboom der Auftritt seiner Elf gegen TuRU Düsseldorf auf den Magen geschlagen. Die über weite Strecken so leblose wie konfuse Vorstellung bei der 2:5 (0:2)-Niederlage hatte für den Teamchef nur ganz wenig mit dem zu tun, was eine Mannschaft im Abstiegskampf zeigen sollte. „Sind wir mal ehrlich: Es war eine Katastrophe“, sagte Drotboom.