Fußball : TV Jahn Hiesfeld setzt die Siegesserie fort

Kevin Menke (Mitte) bereitete zwei Treffer des TV Jahn Hiesfeld vor. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Dinslaken-Hiesfeld Der abstiegsbedrohte Oberligist gewinnt das Heimspiel gegen den VfB Hilden knapp mit 3:2 und hat in diesem Jahr bisher alle Punkte geholt. Durch den Erfolg stellt der Tabellenvorletzte den Anschluss ans rettende Ufer her.

Von Gerard Dombrowski

Da waren’s nur noch drei Punkte Abstand: Der Fußball-Oberligist TV Jahn Hiesfeld hat den Anschluss an den rettenden Platz 14 hergestellt. In einer abwechslungsreichen Partie bezwang der Tabellenvorletzte den VfB Hilden mit 3:2 (0:1) und riss den Gegner damit wie erhofft mit in den Abstiegsstrudel. Hilden liegt nun auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang.

Bis zum erlösenden Schlusspfiff von Schiedsrichter Jörg Jörissen mussten die „Veilchen“ ein hartes Stück Arbeit bewältigen. Zweimal lief der Gastgeber einem Rückstand hinterher und hatte lange Mühe mit der aggressiven Spielweise des VfB, der von Beginn an Druck machte und die Hiesfelder Abwehr früh unter Druck setzte. So ging es schon in der Anfangsphase hin und her, doch während Kevin Krystofiak einen Fernschuss knapp neben das Tor setzte (11.) und Kevin Menke in der zwölften Minute freistehend verzog, traf Hilden nach einem Standard. Bei einem Eckstoß achtete niemand auf Zissis Alexandris, der am hinteren Pfosten freistehend zum 0:1 einköpfte (18.). Bis dahin war dies die verdiente Führung der Gäste als logische Konsequenz einer überschaubaren Hiesfelder Leistung.

Nasrullah Dedemen (rechts) gelang nach 63 Minuten der zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Doch inzwischen gelingt es dem TV Jahn, solche Rückschläge in positive Energie umzuwandeln. Was nur wenige Spiele vorher zu noch größerer Unsicherheit und hängenden Schultern geführt hat, scheint nun Weckruf und Ansporn zu sein. „Das ist eine echte Mannschaft“, schwärmte Teamchef Thomas Drotboom hinterher. „Man sieht, dass sie lebt. Und das ist das Wichtigste.“ Auch Kevin Corvers’ frühes verletzungsbedingtes Ausscheiden (27.) warf das Team nicht entscheidend zurück.

Schon in der zweiten Minute nach der Pause nahm Maik Goralski einen hohen Ball im gegnerischen Strafraum volley Richtung Tor, ein Hildener Verteidiger konnte beim Rettungsversuch nur noch ins eigene Netz abfälschen. Die Wende? Noch lange nicht. Kurz nach dem Ausgleich lagen die Hiesfelder schon wieder hinten. Ögun Serdar zirkelte einen Eckstoß auf den ersten Pfosten, Torwart Marian Ograjensek boxte sich den Ball quasi ins eigene Netz und die Gäste führten 2:1 (51.).

Der offene Schlagabtausch erinnerte an die erste Partie des TV Jahn nach der Winterpause in Baumberg – mit einem ähnlichen Verlauf. Wieder musste Drotbooms Team eine Aufholjagd starten, erneut bewies die Elf einen langen Atem und die nötige Durchschlagskraft. Und sie profitierte diesmal von Kevin Menkes Vorarbeiterqualitäten. Sowohl am 2:2 als auch am Siegtreffer war der Stürmer beteiligt. Erst legte er für Nasrullah Dedemen auf, der im zweiten Anlauf den Ausgleich markierte (63.), und acht Minuten vor Schluss knöpfte er nahe der Mittellinie einem Hildener den Ball ab, schaltete blitzschnell auf Angriff und bediente Nicolai Pakowski, der überlegt an VfB-Torwart Marvin Oberhoff vorbei vollendete (82.).

Beim entscheidenden Treffer klatschten auch Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Ehemann Hermann, der als Präsident des Regionalligisten SV Straelen ein Auge auf Pakowski geworfen hat, neben Hiesfelds Vorsitzendem Dietrich Hülsemann Beifall. Thomas Drotboom nahm es zur Kenntnis, viel wichtiger war ihm aber der Ausbau der Erfolgsserie auf drei Siege in Folge: „Jetzt sind wir wieder mittendrin in der Musik.“