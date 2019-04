Fußball : Thomas Drotboom kritisiert den Schiedsrichter

Dinslaken-Hiesfeld Der abstiegsbedrohte Oberligist TV Jahn Hiesfeld verliert das Heimspiel gegen den Tabellendritten 1. FC Bocholt mit 1:2. Kurz vor Schluss kassiert Abdoulaye Sakho die Rote Karte – zum Ärger des Hiesfelder Teamchefs.

Für den TV Jahn Hiesfeld wird es im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga immer enger. Die 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den Tabellendritten 1. FC Bocholt bedeutete für die Elf bereits die vierte sieglose Partie in Folge. Das Ergebnis war dabei deutlich knapper als der Spielverlauf. Der Gastgeber brachte in der Offensive kaum etwas zustande und versprühte nur selten Torgefahr, Bocholt hätte dagegen vor allem in der Schlussphase das Ergebnis in die Höhe schrauben können.