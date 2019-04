Fußball : SuS 09 Dinslaken II feiert einen Kantersieg

Dinslaken/Voerde Der B-Ligist gewinnt mit 7:0 gegen den 1. FC Hagenshof. Der TV Voerde II kassiert hingegen ein 1:4 gegen den Tabellendritten Walsum 09.

Der SuS 09 Dinslaken II feierte in der Fußball-Kreisliga B einen 7:0 (3:0)-Kantersieg gegen den 1. FC Hagenshof. „Wir haben in den vergangenen Wochen auch nicht schlecht gespielt, aber diesmal auch die Tore gemacht. Das war eine starke Gesamtleistung. Ich bin hochzufrieden“, sagte 09-Trainer Stefan Zaksek.

Der TV Voerde II verlor gegen den Tabellendritten Walsum 09 mit 1:4 (0:1). In der ersten Hälfte hielt der TVV noch gut mit, kassierte dann aber drei schnelle Tore (53., 57., 61.). Außerdem mussten die Voerder nach einer Gelb-Roten Karte für Tobias Buchholz ab der 60. Minute in Unterzahl agieren, in der 83. Minute verabschiedete sich Kerem Cetin ebenfalls mit Gelb-Rot. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte Hassan Ibrahim den Voerder Ehrentreffer. „Die Gegentore sind aus individuellen Fehlern entstanden, das war völlig unnötig“, sagte der eingesprungene Coach Paul Zajac.