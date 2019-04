Fußball : SC Wacker Dinslaken bleibt auf Aufstiegskurs

Niederrhein Der B-Ligist gewinnt mit 4:0 gegen den TV Voerde II. Der STV Hünxe kassiert eine ärgerliche Niederlage beim HSC Berg.

Der SC Wacker Dinslaken ist in der Fußball-Kreisliga B weiter auf Aufstiegskurs. Zuhause gegen den TV Voerde II gewann die Elf von Trailer Julien Wans mit 4:0 (2:0) und steht nun wieder an der Spitze. Der Gastgeber ging durch Maximilian Spitzer (33.) verdient in Führung. Julien Kurz (40.) legte nach. Der TVV II stand zunächst tief, war jedoch aufgrund des Rückstands gezwungen, mitzuspielen. Dadurch ergaben sich Räume, die Wacker nutzte. Als Dennis Nellessen (63.) zum 3:0 getroffen hatte, war die Partie vorentschieden. Umut Can Yilmaz (70.) legte noch das 4:0 nach. „Das war eine solide Leistung. Mit dem Führungstreffer ist die Anspannung abgefallen und von da an waren wir die klar bessere Mannschaft“, sagte Wans.