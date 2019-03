Fußball: Glückauf Möllen feiert klaren Derby-Sieg

Daniel Borutta (rechts) vom VfB Lohberg setzt sich in dieser Szene zwar gegen Mumibekir Dema durch, doch am Ende verlor der VfB deutlich. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Dinslaken/Voerde Der A-Ligist setzt sich mit 5:1 gegen den VfB Lohberg durch, der mit einer zusammengewürfelten Mannschaft antritt. Mehmet Rustemi erzielt drei Treffer, davon zwei per Elfmeter. Der VfB verharrt weiter in der Abstiegszone.

In einem über weite Strecken einseitigen und wenig attraktiven Fußballspiel hat sich der Tabellendritte Glückauf Möllen in der Kreisliga A beim abstiegsbedrohten VfB Lohberg mit 5:1 (2:0) durchgesetzt. Bereits in der dritten Minute hatte Marco Breder die erste gute Möglichkeit für die Gäste, wurde jedoch von Bastian Danziger im Lohberger Tor am Torerfolg gehindert.