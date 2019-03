Fußball: TV Voerde setzt sich erwartungsgemäß durch

Voerde Der Spitzenreiter der Kreisliga A gewinnt das Heimspiel gegen Yesilyurt Möllen mit 4:0. Dabei lassen die Voerde aber auch zahlreiche Chancen aus. Für den Verlierer war es bereits die sechste Niederlage in Folge.

Die Begegnung lief von Beginn an auf das Tor von Yesilyurt. Schon nach fünf Minuten hatte Daniel Fahnenbruck die erste hundertprozentige Chance, doch der Angreifer schob den Ball aus kürzester Distanz am Möllener Tor vorbei. Wenige Minuten später kam Til Faßbender nach einer Ecke im Strafraum an den Ball, doch auch er traf nur die Latte. Die Zuschauer an der Rönskenstraße verzweifelten regelrecht und gaben vor, es selber besser zu können, als der Spitzenreiter. Nach 26 Minuten erlöste Christopher Harder den Gastgeber dann mit seinem Treffer zum 1:0. Mehr sollte es im ersten Durchgang aber nicht geben.