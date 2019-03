Handball: Abwehr des TV Jahn Hiesfeld legt den Grundstein zum Sieg

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Verbandsliga gewinnt das Heimspiel gegen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen mit 25:18.

In der Handball-Verbandsliga macht der TV Jahn Hiesfeld weiterhin große Schritte in Richtung Aufstieg. Nachdem die Mannschaft ihren Vorsprung bereits in der vergangenen Woche mit einem Sieg gegen Adler Königshof weiter ausbauen konnten, ging das Team von Trainer Harry Morhoff auch im Heimspiel gegen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen als verdienter Sieger vom Feld. Mit 25:18 (12:4) schlugen die „Veilchen“ den Tabellenfünften aus Duisburg souverän und stehen fünf Spieltage vor dem Ende der Saison mit nur sechs Verlustpunkten weiter auf Platz eins. Der erste Verfolger TV Kapellen hat schon zwölf Minuspunkte auf dem Konto.

Am Samstag spielte die herausragende Abwehr der Hiesfelder, gerade in der ersten Halbzeit, eine entscheidende Rolle. Nachdem die HSG nach knapp zehn Minuten noch einmal zum 3:3-Ausgeich getroffen hatte, machte der TV Jahn hinten dicht und ließ so gut wie keine Torchance der Gäste mehr zu. Die HSG wirkte daraufhin sichtlich überfordert, auch weil Keeper Adrian Schnier zur Stelle war, wenn es doch mal brenzlig wurde. Der TV Jahn hingegen nutzte seine Chancen vorne, konnte sich bis zur Halbzeit immer weiter absetzen und ging mit nur vier Gegentreffern in die Kabine. In der zweiten Hälfte schaltete der Gastgeber dann einen Gang herunter, kontrollierte die Partie zwar weiterhin, ließ dem Gast fortan aber mehr Raum und ging auch mit der Chancenverwertung fahrlässiger um als noch im ersten Durchgang. Auch die Hiesfelder Abwehr wirkte nicht mehr so stabil wie zuvor, jedoch reichte es am Ende aus Duisburger Sicht lediglich noch zu etwas Ergebniskosmetik.