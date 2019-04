Handball : TV Jahn Hiesfeld erspielt sich den Matchball

Dinslaken-Hiesfeld Der Verbandsliga-Spitzenreiter schlägt den TV Korschenbroich II mit 36:15. Nur noch ein Punkt ist das Team vom Aufstieg entfernt.

In der Handball-Verbandsliga steht der TV Jahn Hiesfeld kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga. Nachdem die „Veilchen“ bereits die vergangenen sieben Partien souverän für sich entscheiden konnten, stellte auch die Zweitvertretung des TV Korschenbroich die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff vor keinerlei Probleme.

Der Schlüssel zum Erfolg war, wie so oft in der laufenden Spielzeit, die gute Deckungsarbeit des Gastgebers. Schon früh setzten sich die Hiesfelder ab und ließen den Gästen von Beginn an kaum Chancen, in die Partie zu finden. Bereits nach zehn Minuten war die Begegnung gefühlt entschieden, als der TV Jahn mit sechs Toren in Führung lag. Die Korschenbroicher waren mit dem Tempo des Tabellenführers völlig überfordert und kassierten kurz vor der Halbzeit sogar einen Treffer in doppelter Überzahl.