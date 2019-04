Handball : Emotionaler Abschied für Jörg Schnier

Dinslaken/Walsum Der B-Jugend-Trainer der JSG Hiesfeld/Aldenrade sagt nach dem 22:30 Adieu. Die A-Junioren verlieren in der Regionalliga mit 28:33.

Auch wenn sein Abschied schon seit längerer Zeit feststeht, war Jörg Schnier von den Emotionen überwältigt. In seinem letzten Spiel als Trainer der B-Jugend der JSG Hiesfeld/Aldenrade bot seine Mannschaft eine ordentliche Leistung, musste sich aber dem Bergischen HC mit 22:30 (12:15) geschlagen geben. Damit schließt die JSG die Saison auf dem vorletzten Platz in der Handball-Regionalliga ab.

Die Niederlage gegen den BHC rückte aber weitgehend in den Hintergrund, denn Jörg Schnier und sein Team wollten die 60 Minuten noch einmal zusammen genießen. Jeder Akteur kam auf ausreichend Spielzeit und im Anschluss an die Begegnung gab es sogar noch Pizza für alle vom scheidenden Coach. „Die Mannschaft hat mir und meinem Co-Trainer Tobias Gangelhoff T-Shirts geschenkt und einen Geschenkekorb. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Die Angelegenheit war schon sehr emotional, auch wenn es vorher feststand“, sagte Schnier.

Gegen den BHC verkaufte sich die JSG teuer, kam nach einem Sechs-Tore-Rückstand wieder zurück und war neun Minuten vor dem Ende beim Stand von 20:22 sogar in Schlagdistanz. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, blickte der Trainer zufrieden zurück: „Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Ich bin wirklich zufrieden.“

Die A-Junioren der JSG mussten sich beim Longericher SC mit 28:33 (13:16) geschlagen geben. Damit ist der Traum vom vierten Platz in der Handball-Regionalliga geplatzt. Die Mannschaft des Trainerduos Dirk Hoyer und Michael Hillig musste auf Jonas Kulinski (Arbeit) und Philipp Homscheid (spielte zeitgleich bei den Herren des TV Jahn Hiesfeld) verzichten. Zudem ging Calvin Hoyer angeschlagen ins Spiel und kam nur auf Kurzeinsätze. Aus der zweiten Mannschaft waren Viktor Kilb und Julian Busskamp mitgefahren, beide spielten ordentlich.

Im ersten Abschnitt hielt der Gastgeber die JSG meist auf Distanz und ging so auch mit einem verdienten Polster in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel machte die JSG zwar wieder eine gute Figur, in der Schlussphase fehlte jedoch die Cleverness. „Wir sind da ins offene Messer gerannt“, sagte Hoyer, der seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen wollte. „Ich bin nicht böse. Die Jungs haben das ordentlich gemacht.“