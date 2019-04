Interview mit Karl-Heinz Kriener : Fußball im Schatten der Zeche Lohberg

Info

Vorsitzender Beim VfB Lohberg hatte Karl-Heinz Kriener gleich zweimal das Amt des Vorsitzenden inne. Am 16. Juli 1977 stieg er im Alter von nur 34 Jahren für Walfried ten Have ein, der 1969 Willi Nemitz beerbt hatte. Nach fünf Jahren Amtszeit trat Kriener im Jahr 1982 als VfB-Chef zurück, übernahm aber am 21. April 1991 wieder den Posten, dann als Nachfolger von Karl-Heinz Willingmann. Bis 2012 blieb Kriener an der Vereinsspitze – 21 Jahre lang.